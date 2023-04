Vierfache Notfallkompetenz beim Roten Kreuz Hainfeld

Das Team der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Hainfeld bildet sich stetig weiter. Und das ist auch wichtig, denn der Bedarf an gut ausgebildetem Personal bei Einsätzen ist hoch. Daher ist es, der Rettungsorganisation ein besonders großes Anliegen, seine Mitglieder zu gut wie möglich aus- und weiterzubilden.

Das gelingt auch bestens, denn: Neben den beiden ehrenamtlichen Helfern Martin Engleitner und Felix Rath erhielten auch die zwei hauptberuflichen Mitarbeiter Clemens Budweiser und Matthias Eberl die Qualifikation „Allgemeine Notfallkompetenz Venenzugang und Infusion“. „Nach einigen theoretischen Einheiten, unzähligen Übungsszenarien sowie einem 40-stündigen Krankenhauspraktikum ist es ihnen nun möglich, Notfallmedikamente über die Blutbahn zu verabreichen“, erklärt RK-Hainfeld-Bezirksstellengeschäftsführer Gerald Wöchtl.

Martin Engleitner ist 26 Jahre jung und seit 2012 ehrenamtlich beim Roten Kreuz sowie Ortsstellenleiterin- Stellvertreter in Rohrbach. Felix Rath ist seit 2019 Mitarbeiter beim Roten Kreuz und konnte in seiner kurzen Zeit bei der Rettung bereits viele Ausbildungen absolvieren sowie wichtige Kompetenzen erlernen. Der gebürtige Herzogenburger mit Wohnort in St. Veit, Clemens Budweiser, ist bereits seit 2011 beim Roten Kreuz und wirkt seit 2016 hauptberuflich in Hainfeld. Aktuell ist der 29-Jährige in Ausbildung zum Fachbereichsleiter Rettungsdienst, so auch der 25- jährige Matthias Eberl, der seit 2014 beim Roten Kreuz ist.

Clemens Budweiser und Matthias Eberl (v. l.) haben ebenso die Ausbildung "Allgemeine Notfallkompetenz Venenzugang und Infusion" absolviert. Foto: ÖRK

