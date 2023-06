Die Buslotsen der Mittelschule Lilienfeld: Sie sorgen für Sicherheit am Schulweg.

Für sie gab es kürzlich ein Training. Christopher Scheidl-Ibrahim von der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Lilienfeld-St.Aegyd zeigte den Jugendlichen, wie sie mit wenigen Handgriffen und ohne viel Aufwand auch im Umfeld des Schulbusses Erste Hilfe leisten können.

Wie eine Blutung gestillt oder eine Verletzung oft ganz einfach verbunden werden kann, lernten sie ebenso wie den Ablauf, um eine Rettung zu veranlassen. „,Helfen und nicht wegschauen' lautete der Appell an die Lotsen was ohnehin ihre Devise im täglichen Schulbusverkehr ist“, schildert Gerhard Nemeth vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Dieses betreut das Lotsenprojekt. Das Wichtigste ist dabei aber der Appell an alle Buskinder, darauf zu achten, dass erst gar nichts passiert. „Nicht drängen, auf die Kleinsten achten!“, so Nemeth.