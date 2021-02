Er kommt aus Wilhelmsburg, verstärkt aber aktuell das Bezirkspolizeikommando Lilienfeld: Marcel Höhenberger. Der 29-jährige Exekutivbeamte studiert derzeit auf der Fachhochschule Wiener Neustadt „polizeiliche Führung“ und startet somit seine Offizierslaufbahn. Im Zuge dieser muss er auch Praxis sammeln.

Start ist am Bezirkspolizeikommando Lilienfeld. Dass er gerade hier, unweit seines Heimatortes, beginnen darf, freut ihn sehr. „Es ist schön, in so ein kleines Bezirkspolizeikommando reinschnuppern und hier Erfahrung sammeln zu dürfen“, betont er. Höhenberger wird in den kommenden Monaten verschiedenste Bereiche der Polizeiarbeit im Bezirk kennenlernen. „Das reicht von verkehrs- oder kriminalpolizeilicher Arbeit über den Alpindienst bis hin zu dienstrechtlichen Angelegenheiten oder Einsatzmanagement“, zählt sein Vorgesetzter, Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner, auf.

Dass Höhenberger die Exekutivlaufbahn einschlagen wird, war für ihn schon während der Schulzeit klar: „Das hat mich schon immer interessiert“, begründet er seine Berufswahl. Er hat am BORG St. Pölten maturiert und dann die polizeiliche Grundausbildung im Bildungszentrum Ybbs/Donau versehen. Nach der Ausmusterung war er, wie viele junge Beamte, im Speckmantel rund um Wien, in seinem Fall auf der Polizei Brunn/Gebirge, tätig.

„Schon hier zeigte sich, der Kriminaldienst ist meine Leidenschaft“, erzählt er. So führte ihn seine weitere Karriere nach der erfolgreichen Absolvierung des Kurses für Dienstführende ins Landeskriminalamt Niederösterreich. „Hier war ich vier Jahre im Ermittlungsbereich ,Menschenhandel‘ tätig“, verrät er. Polizeichef Michael Hochgerner freut sich über seinen Offiziersschüler: „Er wird unser Team ergänzen und als junger Beamte sicher auch neue Sichtweisen einbringen.“