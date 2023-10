Ramsau: 14 Jahre Haft für Golfclub-Einbrecher

Schon im September begann der Prozess gegen einen 55-jährigen Ungarn. Er soll in den Golfclub Adamstal eingebrochen sein und dort zwei Gäste mit einem Schraubenzieher bedroht und ausgeraubt haben. Schon beim ersten Verhandlungstermin zeigte sich der Angeklagte grundsätzlich geständig, beteuerte aber, dass er nie einen Raub geplant hätte.

Weil im September die Opfer nicht zur Verhandlung kommen konnten, wurde der Prozess nun im Oktober weitergeführt. Die beiden Pensionisten schilderten, wie der Angeklagte zu ihnen ins Zimmer gekommen war und Geld verlangt hatte. Laut den Zeugen soll er dabei unter anderem einen Schraubenzieher in den Händen gehalten haben, womit er sie bedrohte. Der Mann gab an, dass ihn der Angeklagte nicht aus dem Bett aufstehen lies, während seine Frau ihm Geld gab.

Überraschend hohe Strafe

Im Gegensatz zu den Angaben des Angeklagten behaupteten die Opfer, dass er, nachdem sie ihm rund 200 Euro in Bar überreicht hatten, keine Anstalten machte, zu gehen. Auch soll er mehr Geld gefordert haben. Letztendlich soll ein anderer Gast den Tumult gemerkt und an die Tür geklopft haben, woraufhin der Angeklagte flüchtete.

Der 55-Jährige beteuerte vor Gericht weiterhin, dass er nie vorgehabt hätte, jemanden zu bedrohen oder auszurauben. Jedoch täte es ihm leid, wenn die beiden Opfer den Eindruck gehabt hätten. „Wenn man aufwacht und mit so einer Situation konfrontiert ist, dann ist man automatisch eingeschüchtert“, erklärte eines der Opfer dazu.

Der Schöffensenat befand den 55-Jährigen nach kurzer Beratung für schuldig. Er wurde für den Einbruch in Adamstal als auch für einen Einbruch in einen Golfclub in Schwechat zu 14 Jahren Haft verurteilt. Ausschlaggebend für die Strafe waren auch seine unzähligen Vorstrafen, die meisten in Großbritannien. Außerdem muss er einem der Opfer die gestohlenen 200 Euro zurückzahlen. Sowohl der Angeklagte, als auch die Staatsanwaltschaft haben Beschwerde gegen das Urteil eingereicht.