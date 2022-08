Hohenberger FF-Fest sah viele Gäste trotz Wetterkapriolen

Werbung

Auftakt war am Samstag bereits am Nachmittag mit einem Ferienspiel am Festgelände. Später ging es mit dem Festbetrieb weiter, bei dem „Sumawind“ für Musik und Unterhaltung sorgten. Am Sonntagvormittag ging es mit einem gemütlichen Frühschoppen weiter. „Die Stritzis“ sorgten dabei für die beste Unterhaltung der Festgäste, die sich trotz des Schlechtwetters zahlreich am Festgelände einfanden.

