Kaumberger Bauernball .

Zum traditionellen Ball luden Kaumbergs Bauern am Samstag in die Mehrzweckhalle. Obfrau Anni Dorner hatte mit ihrem Organisationsteam einiges für die Gäste vorbereitet. So sorgte die Volkstanzgruppe der Landjugend Kaumberg für die Eröffnung und die Bäuerinnen für die Mitternachtsshow.