Mitterbach: Ein Feuerwehrfest voller Action

Als Auftakt am Samstag gab es Tanzmusik am Abend, so dass lange gefeiert wurde. Nicht minder gut besucht war die Feier am Sonntag. Da stand ein Frühschoppen mit dem Musikverein Mitterbach unter Kapellmeister Sandro Teubenbacher am Programm.

Den Bieranstich nahmen Ortschef Thomas Teubenbacher und Brau-Union-Gebietsleiter Andreas Knapp vor, im Anschluss folgten ein Fünfkampf der Vereine, eine Verlosung und der beschwingte Festausklang mit Reini & Reini alias Reinhold Weber und Reinhard Hinterecker.

