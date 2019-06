Schulschluss-Open-Air in St. Veit .

Basteln, Hüpfen in der Luftburg, Planschen bei der Rasensprenkleranlage oder Alpakastreicheln: Ein buntes Programm bot das Schulschluss-Open-Air am Mittwoch in der Neuen Mittelschule St. Veit. Für Begeisterung bei den Kleinsten sorgte ein Zauberer auf der Freiluftbühne. Um das leibliche Wohl der kleinen wie großen Gäste kümmerte sich das Team des Elternvereins.