Sonnwendfeier der SPÖ Traisen .

Sie hat mittlerweile Tradition: Die Sonnwendfeier der SPÖ Traisen in Scheibmühl. Am Freitag war es wieder so weit: Der große Reisighaufen wurde feierlich entzündet. Geselligkeit kam bei Speis und Trank und angeregten Gesprächen nicht zu kurz.