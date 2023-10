Hafenecker als Lilienfelder FPÖ-Bezirksparteiobmann bestätigt

Mehr als 40 Delegierte, Funktionäre und Mitglieder waren der Einladung zum ordentlichen Bezirksparteitag der FPÖ Lilienfeld gefolgt — so viele wie noch nie zuvor. Bezirksparteiobmann Christian Hafenecker freute sich, auch Landesparteiobmann-Stellvertreter Christian Lausch, Landtagsabgeordneten Martin Antauer aus St. Pölten und Stadtrat Christian Brenner aus Wilhelmsburg begrüßen zu können.

In seiner Ansprache blickte Hafenecker zurück auf die vergangenen drei Jahre und lobte unter anderem den Erfolg der Landespartei bei der vergangenen Landtagswahl. Lausch dankte den Mitgliedern und Funktionären der freiheitlichen Bezirksgruppe. Lausch dankte den Mitgliedern und Funktionären der freiheitlichen Bezirksgruppe und überbrachte Grüße von Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer.

Im Zuge der Vorstandswahl wurde Hafenecker einstimmig in seinem Amt bestätigt. Ebenso einstimmig wurden die Bezirksparteiobmann-Stellvertreter Arno Schönthaler und Christian Haiderer wiedergewählt. Schönthaler wurde in der darauffolgenden konstituierten Sitzung des Bezirksparteivorstandes wieder zum geschäftsführenden Bezirksparteiobmann gewählt. In die weiteren Funktionen wurden Gemeinderätin Sabine Wollinger (Kassier und Bezirksgeschäftsführerin), sowie die Gemeinderäte Günter Haas (Kassier-Stellvertreter), Peter Terzer (Schriftführer und Bezirksparteisekretär) und Larisa Terzer (Schriftführer-Stellvertreter) gewählt.

Einige treue Mitglieder wurden geehrt. Der Höhepunkt dabei war die Ehrung von Sabine Wollinger, die der FPÖ Lilienfeld bereits seit mehr als zehn Jahren angehört. Außerdem prägte sie die Partei wesentlich als Bezirksgeschäftsführerin.