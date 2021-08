Nahe der Siedlung Schrambach verletzte sich am Montag eine 61-jährige Frau. Sie war am Wanderweg im Morigraben unterwegs, als sie sich am Fuß wehtat und nicht mehr selbstständig absteigen konnte.

Wenig später rückte die Bergrettung, die über Notruf 144 alarmiert wurde, aus.

„Die Verletzte wurde vom Team der Bergrettung Lilienfeld & Freiland mittels Gebirgstrage zum Einsatzfahrzeug transportiert und beim Krankenhaus Lilienfeld dem Samariterbund übergeben“, schildert Thomas Bichelhuber, der Ortsstellenleiter der Bergrettung Lilienfeld.