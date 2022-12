Weinviertler nieste: In Mariazell mit Pkw gegen Scheibtruhe gekracht

Werbung

Ein nicht alltäglicher Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Mariazell. Ein Frau wurde, als sie eine Scheibtruhe schob, schwer verletzt.

Ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg war auf der B21 aus Richtung Terz kommend in Richtung Mariazell unterwegs. Zur gleichen Zeit holte die 48-jährige Einheimische mit der Scheibtruhe gegenüber des Hauses Holz von einem Holzstoß. Dieser Straßenbereich ist mit 50 km/h beschränkt.

Kurz vor dem Haus musste der Pkw-Lenker niesen, kam dabei rechts von der Fahrbahn auf einen Gebäudevorplatz ab und kollidierte dabei mit der Scheibtruhe. Diese wurde in weiterer Folge gegen den linken Fuß der Frau geschleudert, welche dadurch zu Sturz kam. Die 48-Jährige erlitt linksseitig einen Schienbeinbruch und wurde in das Landeskrankenhaus Lilienfeld eingeliefert. Sie wurde nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen, der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

