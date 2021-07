Schmerzhaft endete die Bergtour einer Frau am Göller. Die 61-Jährige aus dem Bezirk Baden war Dienstagmittag am Kreuzerweg auf den Göller unterwegs. Plötzlich löste sich ein größerer Stein, der sie am Fuß traf. Durch den Anprall stürzte sie rund fünf Meter ab. Dabei erlitt sie eine schwere Verletzung an der Hand. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.