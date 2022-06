Hainfelder Posten: Polizei ist nicht nur Männersache

Wer im Bezirk in eine Verkehrskontrolle gerät, der wird in letzter Zeit immer öfters von Polizistinnen aufgehalten. Wenn ein Einbruch oder Diebstahl den Kriminaldienst erfordert, kann es sein, dass die Spurensicherung eine Dame vornimmt. Und wenn es um das heikle Thema „Gewalt in der Privatsphäre“ und Gespräche mit den meist weiblichen oder minderjährigen Opfern geht, dann sind sowieso die Beamtinnen am Zug.

Die Anzahl an Polizistinnen im Bezirk Lilienfeld steigt. Alleine die Stadt Hainfeld hat aktuell drei Beamtinnen, eine davon ist Bettina Wagner. Sie ist derzeit interimistisch Kommandantin der Hainfelder Dienststelle, aktuell die einzige weibliche Führungskraft im Polizeikorps des Bezirkes.

Die NÖN hat ihre Dienststelle stellvertretend (!) ausgewählt, um zu zeigen, wie wichtig die „Frauen-Power“ in der täglichen Polizeiarbeit geworden ist, „denn auch auf anderen Dienststellen im Bezirk leisten die Kolleginnen gleichwertig, unverzichtbare Arbeit“, betont der Lilienfelder Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner.

Bettina Wagner erinnert sich, dass sie „schon immer Polizistin werden wollte“. Die heute 35-Jährige absolvierte die Polizeischule in Ybbs/Donau und stand dann auf Dienststellen in Wiener Neustadt und Neulengbach im Einsatz. Seit 2012 ist sie in Hainfeld und absolvierte 2019 den Fachkurs zur Führungskraft. 2020 wurde sie Kommandant-Stellvertreterin. Seit einem Jahr fungiert sie als interimistische Kommandantin in Hainfeld. Dass Wagner zwei Kolleginnen ganz unterschiedlichen Alters in ihrer Mannschaft hat, begrüßt sie sehr.

Eine davon ist Theresa Vonwald. Seit 2019 versieht die 28-Jährige Dienst in Hainfeld. „Ich habe zuerst die Ausbildung zur Volksschullehrerin begonnen, erkannte aber, dass das Unterrichten doch nicht so mein Fall ist“, schildert sie. Das Berufsbild „Polizistin“ sagte ihr weit mehr zu. Sie war nach der Ausmusterung ein Jahr in Mödling tätig, darauf folgte schon Hainfeld. Der Kriminaldienst gehört zu ihrer Leidenschaft. „Tatortarbeit und Vernehmungen sind herausfordernd, aber auch sehr spannend“, erzählt sie.

„Die hohe soziale Komponente des Berufs“ macht den Job für sie attraktiv, auch wenn er manchmal brenzlig wird. „Ich war auch schon mit einer Person konfrontiert, die heftigen Widerstand bei einer Amtshandlung leistete. Gemeinsam mit meiner Kollegin und einigen männlichen Kollegen mussten wir dann die Festnahme durchführen“, erzählt sie.

Die damals beteiligte Kollegin ist die dritte Dame an der Hainfelder Dienststelle, Silvia Petrzelka , mit 52 Jahren eine „Spätberufene“ in der Exekutive. Sie ist erst seit 2016 dabei. „Zuvor war ich in der Pflege beschäftigt“, erzählt die gebürtige Oberösterreicherin. Mit 47 einen kompletten Neuanfang zu starten, war ein gewagter Schritt. Aber sie ist stolz, dass sie bei den sportlichen Leistungsanforderungen „teilweise besser abschnitt als manch junger Kollege“.

Seit 2019 ist sie in Hainfeld, zuvor machte sie in Breitenfurt Dienst. „Ich bin da die Allrounderin“, schildert Petrzelka. Verkehrsdienst macht sie gerne, Probleme mit den Angehaltenen hatte sie bislang kaum. „Man kann ja auch ein Organmandat nett ausstellen“, schmunzelt sie. Derzeit versehen unter 69 (systemisierten) Beamten 15 Polizistinnen im Bezirk Dienst, von der Schülerin bis zur Kommandantin.

