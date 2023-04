Neue Stellvertreterin für BH Lilienfeld: Erste weibliche Doppelspitze

Mit Mai ist es so weit: Dann wird Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller den wohl verdienten Ruhestand antreten. Seine Nachfolgerin ist Heidelinde Grubhofer, die erste Bezirkshauptfrau im Bezirk Lilienfeld (Die NÖN berichtete).

Eine zweite Frau ist aber ab sofort an der BH-Spitze tätig: Kathrin Grünfelder hat die Agenden des bisherigen Bezirkshauptmann-Stellvertreters Maximilian Kargl übernommen. Die 39-jährige gebürtige Salzburgerin freut sich „natürlich über den Karrieresprung“, wie sie erzählt. Auf der Lilienfelder Bezirkshauptmannschaft ist sie aber keine „Neue“, im Gegenteil - die Juristin war bereits ein Jahr „Bereichsleiterin für Sicherheit und Ordnung“. „Dort war ich für die Bereiche Verkehr, Strafen und Polizei zuständig und stets im engen Austausch mit der Exekutive, aber auch den anderen Einsatzorganisationen“, schildert sie. „Dass ich schon viele Verantwortungsträger, auch aus den Gemeinden, kenne, sehe ich natürlich als klaren Startvorteil für meine neue Aufgabe“, sagt sie weiters.

Erfahrungen in der Privatwirtschaft und auf anderen Bezirkshauptmannschaften gesammelt

Grünfelder hat Jus in Linz studiert und war dann sieben Jahre in der Privatwirtschaft tätig. Ihre bisherige Laufbahn als Juristin führte sie auf verschiedene Bezirkshauptmannschaften beispielsweise an die BH Amstetten. Hier war sie Ausbildungsjuristin und für das Fachgebiet „Verkehr“ zuständig. Auch auf der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten machte sie eine Zwischenstation und hatte hier die Bereiche Strafen und Betriebsanlagenrecht inne.

Kathrin Grünfelder ist neue Lilienfelder Bezirkshauptmann-Stellvertreterin. Foto: privat, Grünfelder

Ihr privater Lebensmittelpunkt liegt in der Landeshauptstadt und daran will sie auch nichts ändern. „Ich pendle bereits nach Lilienfeld und das werde ich auch in neuer Funktion weiter so handhaben“, schildert sie. Als BH-Stellvertreterin übernimmt sie die Agenden des Bezirkshauptmanns beziehungsweise künftig der Bezirkshauptfrau, wenn dieser oder diese nicht verfügbar ist. Außerdem ist sie nun auch Bereichsleiterin für den Bereich Wirtschaft und Umwelt und nimmt die Rechtsberatung im Bereich Land- und Forstwirtschaft vor. „Ich sehe diesen Job als Chance, mich weiterzuentwickeln“, betont Grünfelder.

Den Bezirk Lilienfeld hat sie schon ein wenig durch ihre Außendienste kennengelernt, wie sie erzählt. „Es ist aber nicht auszuschließen, dass man mich auch einmal privat dann hier trifft“, sagt Grünfelder.

Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller meint zur neuen Vize: „Ich habe sie bereits als Bereichsleiterin sehr schätzen gelernt. Ich bin überzeugt, mit dem neuen Frauen-Duo ist die BH Lilienfeld künftig sehr gut aufgestellt.“

