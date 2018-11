Seit 1946 gibt es den Heimat- und Trachtenverein Lilienfeld, seit 1991 ist Alexandra Renz dabei und seit 2006 ist sie die Obfrau des Vereins. „Wir trainieren hier Geist und Körper. Man braucht wirklich Kondition zum Tanzen“, ist sie überzeugt. Getanzt werden Volkstänze aus ganz Österreich mit speziellem Fokus auf Niederösterreich. Derzeit verfügt die motivierte Gruppe über ein Repertoire von 40 bis 50 Tänzen, die auch bei unterschiedlichen Veranstaltungen gezeigt werden. Und immer wieder kommen neue Tänze dazu. „Vor zehn Jahren habe ich die Tanzleiterakademie vom BhW absolviert und darf die Tänze auch unterrichten“, so Renz.

... oder Ehemann Klaus Renz. | privat

Zum Heimat- und Trachtenverein kam Renz durch ihren jetzigen Mann. „Vorher habe ich schon Musik bei der Stadtkapelle gemacht, dann bin ich auch dem Heimat- und Trachtenverein beigetreten“, erzählt Renz von ihrem ehrenamtlichen Engagement.

Der Heimat- und Trachtenverein Lilienfeld trifft sich jeden Mittwoch um 19 Uhr im Gasthof Ebner in Lilienfeld zum Training. Bei den Proben können die Teilnehmer alltagsüblich gekleidet sein, die Auftritte werden in Lilienfelder Tracht absolviert und finden regelmäßig statt. „Wir wollen die Tradition erhalten und das macht sehr viel Spaß.“ Derzeit tanzen acht Paare regelmäßig: „Wir hoffen aber natürlich auf Zuwachs“, so die Obfrau. Interessierte können sich jederzeit über die E-Mailadresse xandi.renz@gmail.com informieren und zum Schnuppern kommen. Für Renz geht es aber nicht nur um die Volkstänze: „Wir treffen uns als Freunde und sind eine Gemeinschaft.“

Über 60 gemeinnützige Vereine und Organisationen aus den Bereichen Bildung, Blaulicht, Kultur, Soziales, Sport und Umwelt werden während der 2. NÖ Freiwilligenmesse ihr Angebot für Menschen, die sich engagieren wollen, präsentieren.