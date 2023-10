37 neue Truppmänner im Bezirk Lilienfeld

Am 28. Oktober konnte das Prüferteam des Bezirkes Lilienfeld die Prüfung zum „Truppmann“ abnehmen. Nachdem die jungen Feuerwehrmitglieder, alle aus dem Bezirk Lilienfeld, in den Feuerwehren und an aufeinander folgenden Samstagen in den Feuerwehrabschnitten ausgebildet wurden - gelehrt wurden die „Basics“ der Feuerwehrarbeit - durften 37 Mitglieder zur Prüfung antreten.

Das Prüferteam rund um Johann Friedl konnte nach den beiden Prüfungsrunden die weiße Fahne hießen – alle 37 Mitglieder bestanden die Prüfung.

Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiss gratulierte beim Modulabschluss, der diesmal aufgrund einer Aufsplittung der Teilnehmer gedrittelt stattfand, den neuen „Truppmännern“. Natürlich waren auch Frauen unter den Prüflingen. Er betonte die „Wichtigkeit der einheitlichen Ausbildung“. Besonders bedankte er sich bei den Ausbildnern in den Feuerwehren für die monatelange Vorbereitung und den Ausbildern, die die Ausbildung auf Abschnittsebene in den Wochen vor der Prüfung durchführten.