Freiwillige Feuerwehr zufrieden mit Türnitzer Waldfest

Das jährliche Waldfest in Türnitz lockte wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Feuerwehrkommandant Christoph Pfeffer begrüßte mit seinem Team ein volles „Haus“. Der Samstag war mit Partystimmung gefüllt. Tags darauf begleiteten die Zaumbradler die Festgäste in den verbliebenen Nachmittag.