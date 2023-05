FF Lehenrotte feierte Partnerschaftsjubiläum

Eine der längsten internationalen Feuerwehrpartnerschaften feierte ihr 60-jähriges Bestandsjubiläum. Am 5. Mai 1963 schloss Lehenrotte mit Lardenbach, einem Ort in der Gemeinde Grünberg in Hessen, den „Bund fürs Leben". Was mit einem zufälligen Zusammentreffen einiger Feuerwehrkameraden während des ersten internationalen Feuerwehrleistungsbewerbes 1961 im deutschen Bad Godesberg begann, sollte zu einer deutsch-österreichischen Erfolgsgeschichte werden.

Der damalige Wehrführer von Lardenbach, Helmut Felsing, und der Kommandant der Feuerwehr Lehenrotte, Josef Lampl, tauschten Adressen aus und schnell entstand eine Freundschaft und dadurch die erste deutsch-österreichische Feuerwehrpartnerschaft. Am 5. Mai 1963 trafen die beiden Feuerwehrmannschaften erstmals in Lardenbach zusammen und besiegelten diese Partnerschaft. Sie überdauert nun bereits mehrere Generationen.

Anfang Mai dieses Jahres fuhr eine 30-köpfige Abordnung aus Lehenrotte unter der Führung von Kommandant Christoph Auer und Bürgermeister Christian Leeb ins Hessenland, um sechs Jahrzehnte Freundschaft, Kameradschaft und Partnerschaft zu feiern. Mit dabei war auch Fritz Auer, einer jener Kameraden, die schon vor 60 Jahren, beim ersten Besuch in Deutschland, dabei waren. Damals fuhr man noch rund 1.000 Kilometer und war zwei Tage unterwegs, heute schafft man die 750 Kilometer mit dem Bus in rund 10 Stunden.

Neben dem kameradschaftlichen Zusammentreffen und einem Ausflug nach Giessen, mit einer Schifffahrt auf der Lahn, stand am Sonntag, nach einem Festgottesdienst, ein Festakt im Dorfgemeinschaftshaus am Plan. Die beiden Bürgermeister, Marcel Schlosser (Grünberg) und Christian Leeb (Türnitz) betonten in ihren Grußbotschaften den hohen Stellenwert einer länderübergreifenden Kameradschaft.

Die Teilnehmer Theresia Teis, Dominik Gravogl, Heinz Wankmüller, Oskar Laber, Georg Teis und Fritz Auer bei der ersten Fahrt zu den Lardenbachern im Mai 1963. Foto: FF Lehenrotte

Kreisbeigeordneter Frank Ide in Vertretung von der Landrätin, der selbst als ehemaliger Standbrandinspektor und Bürgermeister von Grünberg eine langjährige Freundschaft zu Lehenrotte pflegt, sowie der aktuelle Stadtbrandinspektor Jörg Sprankel hoben den Mehrwert der internationalen Verbindung zum Zwecke des Erfahrungsaustausches hervor: „Die Deutschen lernen von den Österreichern, und umgekehrt“.

In Vertretung des Kreisbrandinspektors lobte Lothar Theis, der bereits mehrmals in Lehenrotte zu Gast war, die Beständigkeit der Partnerschaft hervor: „Viele solche Verbindungen lösen sich nach einigen Treffen wieder auf, aber diese besteht - inniger denn je".

Mit der Unterzeichnung der Parterschaftsurkunde durch die beiden Bürgermeister, der Vorsitzenden der Feuerwehr Lardenbach und dem Lehenrottener Kommandanten, wurde die Partnerschaft erneuert. Foto: FF Lehenrotte, Teis

Mit dem Austausch von Geschenken und der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde durch die beiden Bürgermeister, der Vorsitzenden der Feuerwehr Lardenbach und dem Kommandanten der Feuerwehr Lehenrotte, wurde die Partnerschaft auch offiziell erneuert. Da die Feuerwehr Lehenrotte für das kommende Jahr die Fertigstellung und Segnung des Zubaus zum Feuerwehrhaus plant, wurde auch gleich eine Einladung für kommendes Jahr ausgesprochen.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.