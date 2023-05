Weißstorch-Ansiedelung in Traisen

Seit gut einer Woche herrscht in Traisens Zentrum Aufregung, denn: Ein Weißstorch-Paar hat sich dazu entschlossen, am Rathausplatz hinter dem Volksheim auf einer Linde ein Nest zu bauen.

Am Gemeindeamt bei Hobby-Ornithologen Thomas Hochebner gingen zahlreiche Anrufe ein. „Das ist eine Sensation.“ Oder: „Kann man die Tiere nicht irgendwie unterstützen“, lauteten einige der Aussagen von Anruferinnen und Anrufern.

Auch Traisens Vizebürgermeisterin Monika Feichtinger freut sich: „Es ist eindrucksvoll, zu sehen, wie die Tiere nach anfänglichen Schwierigkeiten es nun doch geschafft haben, einen ansehnlichen Horst im Bereich der Baumkrone zu errichten. Es wird immer noch intensiv daran gebaut. Die Vögel fliegen ganz tief über die Häuser und Straßen im Ortskern.“

Zahlreiche Fotos des Nestbaugeschehens kursieren bereits auf Social Media. Während andere Artgenossen im Gölsental, wo es in Rohrbach und Rainfeld auch jeweils ein Brutpaar gibt, schon Junge im Nest haben, wird in Traisen noch am Nest gewerkt. „Die Vögel sind sehr spät dran“, erklärt Vogelkundler Thomas Hochebner. Er hat eine Erklärung parat: „Das liegt wahrscheinlich daran, dass es sich um ein noch junges und unerfahrenes Paar handelt, das erstmals zur Brut schreiten möchte. Es ist eher zweifelhaft, ob es da heuer noch Nachwuchs geben wird, es könnte aber der Grundstein für eine dauerhafte Ansiedlung in den kommenden Jahren sein.“

Die Weißstorchbestände in Österreich werden von BirdLife Österreich jede Jahr genau erfasst. Laut ihren Angaben gab es Jahr 2022 in ganz Österreich 447 Horstpaare, von denen 374 erfolgreich gebrütet haben. In Niederösterreich waren 88 Horstpaare bekannt, davon nur 14 im Mostviertel.

