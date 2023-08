Lilienfelder in Trebic

Lilienfeld hat eine Partnerstadt – Trebic in Tschechien.

Auf Einladung von Bürgermeister Pavel Pacal fuhr eine vierköpfige Lilienfelder Gemeinde-Delegation am 19. August nach Trebic, um an den Feierlichkeiten anlässlich der historischen Eintragung der Trebicer Denkmäler in die UNESCO-Liste teilzunehmen.

Třebíč (deutsch Trebitsch) ist die Bezirksstadt des Okres Třebíč in Tschechien mit über 35.000 Einwohnern. Sie liegt beiderseits der Jihlava im böhmisch-mährischen Hochland. Im Laufe der vergangenen Jahrhunderte wuchs die Stadt zu einem wirtschaftlichen, politischen, administrativen und kulturellen Zentrum in Südwestmähren heran. „In diesem Jahr feiert unsere Schwesternstadt den 20. Jahrestag der Eintragung ihrer Denkmäler in die prestigeträchtige Liste des UNESCO-Weltkulturerbes im Rahmen des sogenannten ,Festes der drei Mönchskapuzen'. Dazu gehören die romanische St. Prokop-Basilika, die jüdische Stadt und der jüdische Friedhof. Der symbolische Leitgedanke bei der Nominierung dieser einzigartigen Denkmäler war das Jahrhunderte lange friedliche Zusammenleben der christlichen und jüdischen Gemeinde in diesem Gebiet“, erläutert Bürgermeister Manuel Aichberger die Hintergründe zur Einladung.

Der Lilienfelder Gemeinde-Delegation, bestehend aus Ortschef Manuel Aichberger, Vize Christian Buxhofer, Tourismus-Stadtrat Martin Tröstl und Museumsleiter Martin Krickl wurde ein vielfältiges kulturelles Angebot während ihres Tagesausfluges in die tschechische Republik geboten. Nach dem offiziellen Empfang der Gäste aus Lilienfeld im Trebicer Rathaus durch die dortige Stadtführung standen am Vormittag und Nachmittag jeweils umfassende Besichtigungstouren zu den UNESCO-Kulturdenkmälern an. „Das Welterbe ist eine Erfolgsgeschichte. Die von der UNESCO geführte Welterbeliste umfasst aktuell 1.154 Stätten aus 167 Ländern. Davon sind 897 Kultur- und 218 Naturstätten. Weitere 39 Stätten gehören als gemischtes Welterbe sowohl zum Kultur- als auch zum Naturerbe. Die Liste ist ein Spiegel des vielfältigen Reichtums an globalem Kultur- und Naturerbe, das es gilt, nachhaltig zu schützen und zu bewahren. Österreich ist mit 12 Welterbestätten auf der Liste vertreten“, kann der Leiter des Museums Lilienfeld, Martin Krickl, den Stolz der Trebicer Bevölkerung auf ihre UNESCO-Denkmäler nachvollziehen.

Verbindendes Element zwischen der Stadtgemeinde Lilienfeld und der tschechischen Stadt Trebic ist Skipionier Mathias Zdarsky. Dieser wurde in Kozichovice in Tschechien geboren, den Großteil seines Lebens und Wirkens verbrachte er aber als Skipionier und Künstler in Lilienfeld.

„Die Pflege, das Hochhalten unserer freundschaftlichen Beziehungen zu unseren Partnerstädten liegt mir persönlich am Herzen. Das ist ein Stück Lilienfelder Kulturgut“, unterstrich Aichberger. Erst kürzlich hat er den japanischen Botschafter empfangen dürfen. „Im kommenden Jahr begehen wir die Feierlichkeiten anlässlich 50 Jahre Stadterhebung und selbstverständlich werden auch all unsere tschechischen und japanischen Freunde zu den Feierlichkeiten eingeladen werden“, gibt Stadtchef Manuel Aichberger einen Ausblick.