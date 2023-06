Klimaschützer-Kundgebung in Hohenberg

Die Klimaschutzbewegung „Fridays for future“ kommt am Freitag nach Hohenberg. Ziel der Kundgebung: die Firma Isoplus.

„Wir demonstrieren morgen vor dem Isoplus-Firmensitz in Niederösterreich, weil Isoplus am Bau der längsten beheizten Ölpipeline der Welt beteiligt ist“, informiert Johanna Frühwald von „Fridays for Future“. Dabei betont sie: „Unser Protest richtet sich nicht gegen die Menschen vor Ort oder die Arbeiter und Arbeiterinnen von Isoplus, sondern gegen die Entscheidung auf Management-Ebene, mit den eigenen Produkten, die Klimakrise weiter zu befeuern.“ Der Weltklimarat hätte es deutlich gemacht: „Wir dürfen keine neue fossile Infrastruktur mehr bauen, um die globalen Temperaturen auf unter +1,5 Grad zu begrenzen. Diese Pipeline ist mit unserer Zukunft nicht vereinbar und deshalb fordern wir Isoplus dazu auf, aus dem EACOP-Projekt auszusteigen“, sagt Frühwald.

„Fridays for Future“ stand vorab in Kontakt mit Isoplus. „Der Protestaktion ging eine aus unserer Sicht offene und sachliche E-Mail-Korrespondenz voraus. Die Gesprächsebene wurde von ,Fridays for Future' leider verlassen und der Protest gewählt“, sagt Geschäftsführer Christian Rockenbauer. Dabei unterstreicht er aber: „Das Demonstrationsrecht ist eine Errungenschaft unserer Demokratie. Dieser Schritt ist zu akzeptieren, wenn auch für uns wenig verständlich. Wir produzieren gerade auf Hochdruck Rohre für das größte europäische Fernwärmeprojekt WarmtelinQ, ein Wärmenetz des Energiekonzerns Gasunie. Die Restwärme des Rotterdamer Hafens wird künftig rund 120.000 südholländische Haushalte mit recycelter CO₂-armer Energie versorgen. Die am Standort Hohenberg produzierten Rohrsysteme werden in 300 Waggonladungen mit der Bahn vom Werksgelände nach Rotterdam geliefert. Wir hoffen daher auf einen reibungslosen Abtransport der Fernwärmerohre.“

Aus unserer Sicht hat sich ,Fridays for Future' das falsche Unternehmen ausgesucht.“ Christian Rockenbauer, Geschäftsführer von Isoplus

Außerdem unterstreicht er, dass „die von ,Fridays for Future' kritisierte 24,9-Prozent-Beteiligung am Joint Venture ISOAF nicht am Standort in Hohenberg abgewickelt wird." Die Beschichtung der Rohre erfolge nicht in Österreich. „Aus unserer Sicht hat sich Fridays for Future das falsche Unternehmen ausgesucht. Isoplus ist Teil der transökonomischen Transformation und bereits in den zentralen ökologischen Zukunftsfeldern tätig“. resümiert er.

Bei der Behörde ist die Versammlung nach dem Versammlungsgesetz fristgerecht angezeigt, bestätigt Lilienfelds Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer. Diese soll zwischen 8.45 und 16 Uhr stattfinden, es werden zwischen 50 und 100 Teilnehmern erwartet. „Die Versammlungsanzeige wurde durch die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld zur Kenntnis genommen. Gründe, die eine Untersagung erfordern, liegen nicht vor“, sagt Grubhofer. Die Kernaufgabe der Behörde bei angezeigten Versammlungen sei es, „zu prüfen, ob die Versammlung den Strafgesetzen widerspricht, die öffentliche Sicherheit oder das öffentliche Wohl gefährdet werden.“ Der Verkehrsfluss soll aufrecht erhalten bleiben, es kann aber zu Verzögerungen kommen, die Exekutive wird präsent sein. Das bestätigt Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner: „Wir sind vorbereitet und mit ausreichend Kräften vor Ort.“ Er hebt die gute Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft hervor. Aufgabe der Beamten sei es, für Sicherheit zu sorgen und gegebenenfalls einzuschreiten. Laut Gerüchten sei es auch möglich, dass sich Gegendemonstranten aus der Region einstellen.

Hohenbergs Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer, selbst Exekutivbeamter, meint, dass aus Gründen der Gleichheit und aufgrund der Genehmigung, basierend auf dem Versammlungsgesetz, so eine Veranstaltung zu akzeptieren sei. Die Kundgebung abseits der Bundesstraße, um den Verkehrsfluss permanent aufrecht zu erhalten, wäre, meint er, „vorteilhaft gewesen.“ Durch die Kundgebungen könne es drei Mal 15 Minuten zu Totalsperren der B 214 kommen. Er selbst trage seinen Beitrag zum Klimaschutz bei, in dem er „weniger und bewusster Auto fahre, gezielt heize und die Gemeinde in Richtung Teilnahme an einer Energiegemeinschaft motivieren möchte.“

