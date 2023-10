Hohenberger Urnenhain ist fertiggestellt

Dass die Nachfrage nach Urnenbegräbnissen in den letzten Jahren stark gestiegen ist, hat Altbürgermeister Heinrich Preus während seiner Amtszeit bemerkt. Daraufhin beauftragte er Gemeindemitarbeiter Thomas Hirscher, einen Urnenhain zu bauen. Gesagt, getan: In fünf Bauabschnitten entstand der Urnenhain im Laufe der letzten Jahre am Hohenberger Friedhof.

Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer bedankte sich bei Hirscher für seine Mühen. „Ich bin sehr froh, so engagierte Mitarbeiter zu haben“, so Lerchbaumer.