Labenbacher ist Lilienfelder Ehrenbürger

Unter dem Motto „Frühlingsfest für Lilienfeld“ luden Altortschef Wolfgang Labenbacher und Bürgermeister Manuel Aichberger in den Festsaal der Stadtgemeinde ein. Besonderer Ehrengast war Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Highlight des Abends war die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Wolfgang Labenbacher für seinen jahrzehntelangen Einsatz in und für Lilienfeld in verschiedenen Rollen und Funktionen. Aus den Händen der Landeshauptfrau erhielt er noch einen „gläsernen Leopold“ als Ausdruck der besonderen Wertschätzung für all seine Verdienste. Johanna Mikl-Leitner wünschte auchNeo-Bürgermeister Manuel Aichberger viel Erfolg.

