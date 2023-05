Kaumberger Trachtenkapelle live im Radio

Schwungvolle Musik und interessante Gespräche standen einmal mehr auf dem Programm des Radio NÖ Frühschoppen. Auf der höchst gelegenen Burg Niederösterreichs, der Kaumberger Araburg, drehte sich die Sendung um die Vielfalt der regionalen Kultur. Anlass war der Tag der Regionalkultur, der Tag der Öffnung nach langen Lockdowns am 19. Mai 2021, der heuer zum bereits dritten Mal zelebriert wurde. Für die Livemusik sorgte dabei die Jugend- und Trachtenkapelle Kaumberg.

„Es war natürlich ein großartiges Erlebnis, hier live im Radio zu spielen und wir haben uns dafür auch sehr gut vorbereitet“, erklärt Philipp Schachner, Obmann des Musikvereins. „Wir haben ein klassisches Frühschoppenprogramm gespielt, mit Musikstücken wie den Fliegermarsch oder den Bozner Bergsteiger Marsch. Es waren aber auch ein paar moderne Stücke dabei“, informiert Schachner weiter. Kaumbergs Bürgermeister Michael Wurmetzberger zeigte sich ebenfalls erfreut, dass die regionale Vielfalt auch in der attraktivierten Araburg einen Ankerpunkt findet. Abwechslungsreich und bunt sei auch das Vereinsleben in Kaumberg. „Ohne diese Vielfalt könne der Ort so nicht existieren“, sagt Wurmetzberger. Das reiche von den Burgschauspielern bis zur örtlichen Jugend- und Trachtenkapelle. Mit dem Museum auf der Araburg nehme man zudem bei Aktionen wie dem Museumsfrühling teil.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.