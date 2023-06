Rundgänge durch das Stift Lilienfeld

Wer im Sommer hinter kühlen Klostermauern sich fortbilden möchte, hat gleich mehrere Möglichkeiten dazu, denn mehrere Spezialführungen stehen am Programm.

Bernhard Hanak vom Musikarchiv des Stiftes, lädt am Freitag, 7. Juli, zu einer Führung zu den Glocken des Stiftes Lilienfeld. Bettina Rametsteiner organisiert indes am Samstag, 15. Juli, einen Rundgang durch den Lilienfelder Friedhof. Abt Pius Maurer macht am Donnerstag, 10. August, eine Führung für Kinder von fünf bis zehn Jahren unter dem Motto „Wir besuchen den Bären, das kleinste Buch der Bibliothek und anderes, eine weitere Kinderführung ab zehn Jahren mit dem Abt ist am 17. August. Motto: Vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt des Stiftes. Beginn der Führungen ist jeweils um 16 Uhr.