Lilienfelds SPÖ-Politiker fordern Einheitlichkeit von der Bundespartei

Es war ein verdammt knappes Ergebnis, das die bundesweite SPÖ-Mitgliederbefragung ergab. Hans Peter Doskozil lag mit einer knappen Mehrheit von 36.019 Stimmen vor Andreas Babler mit 33.703 Stimmen. In den letzten Tagen wurde um Delegierte gerungen. Eine Stichwahl am Parteitag am dritten Juni in Linz soll nun entscheiden, wer von den beiden künftig die Sozialdemokraten auf Bundesebene führen wird. Die NÖN hat sich bei SPÖ-Politikern des Bezirks Lilienfeld umgehört, was sie zur Führungskrise in ihrer Fraktion sagen, denn die letzte Woche war für die österreichische Sozialdemokratie eine äußerst turbulente.

Klare Worte hat SPÖ-Bundesrat und St. Veiter Bürgermeister Christian Fischer: „Die Organisation dieser Befragung ist einer Sozialdemokratie nicht würdig gewesen.“ Die Stimmzettel, die Dauer der Auszählung und vieles mehr hat für Fischer nicht gepasst. Seine Kritik dazu richtet er an Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner ist bei der Mitgliederbefragung mit 33.528 Stimmen auf Platz drei gelandet und hat folgend ihren Rückzug aus der Politik bekanntgegeben. Fischer dankt ihr klar „für ihr Wirken in den letzten fünf Jahren.“ „Ich möchte festhalten und bekräftigen, dass wir uns im Landesparteivorstand am 25. April geeinigt haben, den/die Stimmenstärkste(n) zu unterstützen - egal der persönlichen Präferenzen. Diese Vorgangsweise basiert auf dem Beschluss im Bundesparteivorstand vom 12. April. Das sind die Spielregeln!“, erinnert er außerdem. Und: „Was vor der Befragung beschlossen worden ist - muss danach auch ihre Gültigkeit haben!“ Er selbst wird am Bundesparteitag Hans Peter Doskozil unterstützen.

„Es ist wichtig, wieder gemeinsam an einem Strang zu ziehen“, betont auch Bezirksgeschäftsführer René Schaffhauser. Er geht hier inhaltlich mit Fischer: „Was vor der Befragung vereinbart worden ist, sollte auch danach gelten“, meint er, denn: „Wir haben damit bereits vor Beginn der Mitgliederbefragung einen klaren Weg skizziert, damit die Bundespartei mit möglichst großer Einigkeit aus dem Parteitag kommt.“

Auch Hohenbergs SPÖ-Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer legt klar: „Ich habe Doskozil gewählt und würde ihn auch nochmals wählen! Ich glaube auch, dass er die SPÖ in die richtige und zeitgemäße Zukunft lenken wird. Denn, wenn wir es nicht bald schaffen, die interne Führungsfrage zu klären, wird es uns auch das Volk nicht zutrauen, ein ganzes Land zu re- und/oder mitzuregieren“, gibt er zu bedenken. Ziel sei es, „für das Land zu arbeiten und auf keinen Fall interne Lager oder Abspaltungen zu bilden“, betont er. Auch in der SPÖ-Bundesführungsetage müssten seiner Meinung nach „einige Personen ausgetauscht werden.“

„Persönliche Befindlichkeiten sollten keinen Platz haben. Annemarie Mitterlehner, SPÖ-Stadrätin in Lilienfeld

Die Lilienfelder SPÖ-Stadträtin Annemarie Mitterlehner findet die große Wahlbeteiligung bei der Mitgliederbefragung beachtlich. „Dementsprechend ist die demokratische Entscheidung zu akzeptieren. Das knappe Wahlergebnis zeigt auch, dass wir herausragende Persönlichkeiten haben“, findet sie. Auch sie betont, dass es Zeit sei, sich an einen „runden Tisch“ zusammenzusetzen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. „Persönliche Befindlichkeiten sollten keinen Platz haben. Immerhin gibt es viele politische Themen, für die eine starke Sozialdemokratie erforderlich ist“, meint sie, dass man sich aufs Wesentliche, die Arbeit für die Menschen, konzentrieren solle.

Bürgermeister Albert Pitterle ruft am Victor-Adler-Platz, dem Ort des Gedenkens an den Einigungsparteitag 1888/1889 der SPÖ, zur aktuellen Einigung auf. Foto: SPÖ

„Nach dem Einigungspartetag ist es innerhalb dreier Tage gelungen, die zutiefst zerstrittenen Flügeln der SPÖ zu einigen und in eine äußerst erfolgreiche Zukunft der Sozialdemokratie zu führen“, erinnert Hainfelds SPÖ-Bürgermeister Albert Pitterle an die Wurzeln der modernen Sozialdemokratie, die in der Stadt Hainfeld ihren Ausgang fanden. Über die aktuellen Vorgänge in der Bundespartei gibt er sich „zutiefst erschüttert.“ „Ich fordere Doskozil und Babler auf, endlich Vernunft an den Tag zu legen und persönliche Befindlichkeiten hintanzustellen.“

