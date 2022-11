Besinnlicher Advent im Stift Lilienfeld

Werbung

Das Programm war auf die ganze Familie ausgerichtet. In der kreativen Weihnachtswerkstatt konnten Kinder nach Belieben werken und Kekse verzieren, während im Außenbereich so einige Standl zu heißem Tee, Punsch, Glühwein und einigen Schmankerln zum Verkosten lockten. Festlicher Auftakt war am Freitag, am Sonntag gaben Kinder der Musikschule ein Adventkonzert.

