Kids gestalteten musikalische Ostermesse in Ramsau

Michael Ecker, Lehrer in der Albertus-Magnus-Schule in Wien und gebürtiger Ramsauer, hatte die Idee, mit Kindern eine Messe zu gestalten. Am Ostersonntag war es so weit. Mit Pfarrer Slawomir Dlugos sorgten die Kinder Tabea, Katharina, Sophie, Eva, Francesca Julian, Michaela, Marie, Bernhard, Matthias, Theresa, Mathias, Federica und Gennaro für ganz besondere Stimmung in der örtlichen Pfarre. Ecker begleitete die Kids mit Theresa Kaiblinger instrumental.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.