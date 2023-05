AMS Lilienfeld informiert über den Wiedereinstieg

Das Arbeitsmarktservice (AMS) Lilienfeld veranstaltet gemeinsam mit der Lilienfelder Arbeiterkammer einen Infotag zum Thema „Wiedereinstieg“. Die Veranstaltung kann sowohl von Frauen als auch Männern wahrgenommen werden, welche aufgrund familiär bedingter Umstände ihre Arbeit unterbrechen mussten und nun versuchen, wieder ins Berufsleben einzusteigen.

Das Event ist ähnlich einer Messe, Interessierte, die sich wieder in Richtung Arbeitsmarkt orientieren wollen, können sich bei der Veranstaltung am 9. Mai von 13.30 bis 15.30 Uhr im AMS Lilienfeld an verschiedene regionale Expertinnen und Experten wenden. Diese stehen unter anderem für rechtliche Fragen zur Verfügung und informieren zur Jobsuche, Aus- und Weiterbildung, Kinderbetreuung, finanziellen Leistungen und mehr.

„Kompetente Beratung und eine zielgerichtete Vorbereitung auf den beruflichen Wiedereinstieg sind besonders wichtig“, lädt die AMS-Chefin Margareta Selch ein, den Infotag für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger zu besuchen.

