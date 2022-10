Platz für neue Baugründe in Eschenau

Baugründe in Eschenau sind rar und werden gebraucht, nicht zuletzt, um Jungfamilien im Ort zu halten.

Eine passende Fläche wurde endlich gefunden: am Areal des Schlosses Klafterbrunn, auf der Grünfläche, oberhalb des ehemaligen Café Fürstenbergs.

„Wir freuen uns, wenn junge Familien im Ort Fuß fassen“

Das derzeit laufende Widmungsverfahren war Thema der jüngsten Gemeinderatssitzung, denn für dieses musste ein Baulandsicherungsvertrag mit den Grundeigentümern abgeschlossen werden, um eine tatsächliche Verbauung zu gewährleisten. Der Antrag dazu war einstimmig.

Der Grundeigentümer, Schloss Klafterbrunn-Besitzer Wieland Schmid-Schmidsfelden, gab grünes Licht. „Wir freuen uns, wenn junge Familien im Ort Fuß fassen“, betont er.

Aktuell geplant seien auf rund 7.000 Quadratmetern Grund elf Parzellen für Doppelhäuser mit 22 Wohneinheiten. Es wurde bereits einiges an Vorarbeit geleistet, sämtliche Fragen bezüglich Naturschutz seien mit dem Land geklärt. Was Schmid-Schmidsfelden positiv hervorhebt, ist die familienfreundliche Lage. „Die Familien können dann – am Schlossteich vorbei – direkt zur Huberwiese zum Spielplatz und Kindergarten gehen“, führt er aus.

Das Wegerecht sei geklärt und der Teich würde kindersicher abgesichert. „Ein naturbelassenes Areal wie dieses – nahe am Schloss – bietet Kindern Raum für Fantasie“, merkt Schmid-Schmidsfelden noch an. Auch Bürgermeister Alois Kaiser ist erfreut, „dass nun neuer Wohnraum im Gemeindegebiet geschaffen wird“.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.