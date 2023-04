Ostergewinnspiel in St. Veit/Gölsen

Der Osterhase ist ziemlich gestresst und hat seinen Namen vergessen. Deshalb bittet er die Kinder um Hilfe. Unter diesem Motto steht das aktuelle Gewinnspiel der ÖVP St. Veit.

Entlang des Radwegs zwischen Lagerhaus und der Wohnhausanlage am Teich sind schön bemalte Osterhasen versteckt. Wenn man diese findet, erhält man insgesamt sechs Buchstaben, die den Namen des Hasen ergeben.

Alle Kinder, die den Namen erraten, erhalten am Freitag, 14. April, zwischen 11 und 14 Uhr, ein Geschenk am Hauptplatz St. Veit. Zudem gibt es noch ein Hauptpreisgewinnspiel mit den eingesandten Fotos vom Osterrätsel. „Mir ist es wichtig, dass wir gerade jetzt im Frühling bei den Kindern den Spaß an der Bewegung spielerisch erwecken“, nennt geschäftsführender Gemeinderat Andreas Gamböck die Motivation für das Gewinnspiel.

