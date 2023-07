Ferienspiel in Ramsau für vier Generationen

Am Tag des Ferienspieles wurden am Sportplatz in Ramsau etliche alte Spiele unter fachkundiger Anleitung der Seniorinnen und Senioren nicht nur von den Kindern begeistert gespielt. Alle waren eifrig dabei, die Stimmung war ausgezeichnet, die sportlichen Leistungen beachtlich, die Zuschauer begeistert. Für jede „Station“, vom Sackhüpfen über Stelzengehen, Dosenabschießen bis zum Basteln mit Zapfen von Nadelbäumen konnten sich die Kinder einen Stempel holen. An der „Pockerlstation“ bastelte die 96-jährige Josefa Gober mit den Kleinen und Großen. Zwischen den Spielen gab es Suppe, Kuchen, Getränke.

Für das Gelingen des Ferienspieles waren die Ramsauer Zukunftsschmiede, die Elternvereine von VS und Kindergarten sowie die Seniorinnen und Senioren Ramsaus mit tatkräftiger Unterstützung der Gemeinde verantwortlich. Über 35 Kinder bekamen zuletzt eine Urkunde, insgesamt rund 80 Personen nahmen am Ferienspiel teil.