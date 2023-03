Wandern als Herausforderung: Die „Seven Specials“ von St. Aegyd

Unter dem Namen „Seven Specials“ gibt es für Wanderer in St. Aegyd eine ganz besondere Herausforderung: die „Seven Specials“-Tour. Diese wurde 2020 von Franz Stern ins Leben gerufen und soll Anreiz zu Bewegung in der freien Natur geben.

Auch heuer sollen wieder Wanderer animiert werden, die „Seven Specials“ zu besuchen. Um die Aufgabe zu meistern, müssen sieben Gipfel und Almen bestiegen werden, darunter der große Göller, der Gippel, die Hofalm, die Plannerwarte, der Traisenberg, der Traisenbergsattel und heuer neu der „Ellenbogen“. „Grundsätzlich war auch der kleine Göller dabei, aber die Tafel, die den Platz für die Wanderkarte markierte, wurde jedes Jahr gestohlen. Deswegen kam heuer als Alternative der ,Ellenbogen‘ dazu“, erklärt Vizebürgermeisterin Susanne Riedler.

Das Konzept der „Seven Specials“ ist simpel. Bei jedem Ziel befindet sich eine Tafel mit einer Ziffer für den Wanderpass. Hat man alle sieben Ziele erreicht, kann man den Wanderpass am Gemeindeamt abgeben oder per Post schicken. Alle Sammelpässe nehmen am 7. Dezember an einer Verlosung von Sachpreisen teil. Die ersten drei abgegebenen Wanderpässe werden überdies mit einem Sachpreis belohnt.

