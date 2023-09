Gemeinde Türnitz lädt zum Mobilitätstag

Im Zuge der europäischen Mobilitätswoche lädt die Klimabündnisgemeinde Türnitz am Freitag, 15. September, zum Türnitzer Mobilitätstag.

Das Event wird vom Arbeitskreis Klimabündnisgemeinde und der Klimaund Modellregion Traisen-Gölsental mit KEM-Managerin Eva Leeb organisiert. „Es soll mit vielen Aktionen, die zum Mitmachen einladen, einerseits für klimafreundliche Mobilität geworben werden, andererseits sichtbar gemacht werden, dass die Straßen nicht nur für den individuellen Autoverkehr zur Verfügung stehen sollen“, sagt Amtsleiter Werner Stieglitz.

Zahlreiche Attraktionen warten auf die Besucher. Bereits in der Früh gibt es eine G.(h)sundes Frühstück für alle, die klimafreundlich bei der Bäckerei Schindl und bei Nah&Frisch Wieser einkaufen kommen.

Vom Gemeindeamt bis zum Kirchenplatz wird die Straße zwischen 15 und 18 Uhr gesperrt. Diese Begegnungszone im Ortszentrum steht an diesem Tag nur den Fußgängern, Radfahrern, Skatern und Rollschuhfahrern zur Verfügung. Auch ein mobiler Tennisplatz und ein Kleinfeld-Fußball können am Kirchenplatz genutzt werden. Außerdem wird in dieser „Ortskern Oase“ die Straße durch die Kinder zum Blühen gebracht.

Im Gemeindehof können den ganzen Tag ab 9 Uhr unterschiedlichste E-Fahrzeuge vom Raiffeisen Lagerhaus Türnitz und Citroen/Suzuki Bendel getestet werden. Auch der Türnitzer Genussladen von Huba Gyenge wird an diesem Tag eröffnet, die Musikids der Trachtenkapelle sorgen für die musikalische Umrahmung, für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt. Ein Gewinnspiel mit wertvollen Preisen zum Thema umweltfreundliche Mobilität rundet das Angebot ab.

Das genaue Programm für diesen Tag kann jederzeit online unter www.tuernitz.gv.at eingesehen werden. Der Ersatztermin bei Schlechtwetter ist der 22. September.