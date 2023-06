Pride-Kundgebung in Hainfeld

Juni ist Pride-Monat. Er steht ganz im Zeichen der LGBTIQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Inter- sowie Queer-Szene). Mit Kundgebungen, Paraden, Partys und dem Hissen der Regenbogen-Flagge wirbt der Monat für mehr Toleranz in der Gesellschaft.

Der Hainfelder Verein Herzverstand lud daher am Freitag zu einer Kundgebung am Victor-Adler-Platz. Unter der Regenbogenfahne wollte man im Pride-Monat Juni erstmals auch in Hainfeld ein Zeichen der Solidarität mit Angehörigen der LGBTQ+ Community setzen.

Vereinsobfrau Alexandra Eichenauer-Knoll und Vizeortschef Andreas Klos begrüßten die Teilnehmer. Renate Höfler bezog sich in ihrer Rede auf den anlassgebenden Diebstahl der Regenbogenfahne aus dem Vereinslokal „Comedor del Arte“ (NÖN/24) und unterstrich die Bedeutung von Meinungsvielfalt und Toleranz in einer Demokratie hin. Als auswärtige Gastredner referierten Oskar Beneder, Obmann des Vereins St. Pride, über die aktuellen Anliegen der queeren Community und weiters Gundi Dick, Obfrau von #zusammenHaltNÖ. „Sie wies auf die Bedeutung einer aufmerksamen Zivilgesellschaft zum Schutz von Minderheitenrechten hin“, berichtet Alexandra Eichenauer-Knoll. Zum Schluss sprachen alle Anwesenden noch laut und deutlich das gemeinsame Anliegen aus: „Schutz für alle!“