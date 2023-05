Traisner Polizist brachte Geld dem Besitzer retour

Dein Freund und Helfer: Diese Bezeichnung geht mit Polizisten einher. Der St. Georgener Jürgen Paukowitsch, Exekutivbeamter auf der Traisner Dienststelle, wurde vor einigen Tagen dieser Titulierung besonders gerecht - und zwar im Urlaub.

Er war mit dem Fahrrad am Soca-Trail in Slowenien unterwegs. Dabei entdeckte er auf der Straße eine Geldbörse. Er nahm sie an sich, um Hinweise auf den Besitzer zu finden und entdeckte darin nicht nur die Dokumente des Mannes, sondern auch 1.100 Euro Bargeld. Eine Telefonnummer zum Eigentümer fand er darin aber nicht.

So suchte er im Telefonbuch nach Personen mit diesem Nachnamen, ein Unterfangen, das sich teils gar nicht so einfach gestaltete, denn einige sprachen nur slowenisch. Er ließ aber nicht locker und über Umwege kam er in Kontakt mit dem rechtmäßigen Besitzer. Dieser war hoch erfreut. „Der Monteur hatte nämlich kurz sein Auto angehalten, um sich umzuziehen und ließ seine Geldbörse am Autodach liegen. Als er wegfuhr, dachte er nicht mehr daran. Erst später bemerkte er den Verlust“, erzählt Paukowitsch. Umso größer war dann die Freude, als sich der österreichische Polizist bei ihm meldete. Ein gemeinsamer Treffpunkt in einem Lokal war rasch vereinbart. Es kam dabei zu netten Gesprächen. „Er war wirklich sehr dankbar, weil das Geld in der Börse für die Hochzeit seiner Schwester gedacht war“, freut sich auch Paukowitsch, dass er helfen konnte.

