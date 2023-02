Mitterbacher Ortstafel tauchte in Bayern auf

Ende Jänner fand ein Spaziergänger in einem Waldstück bei Bruckmühl in Deutschland das Ortsschild der Lilienfelder Gemeinde.

Die Ermittlungen der Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Bad Aibling ergaben dann, dass das Schild vor einigen Monaten durch einen Unbekannten in Mitterbach entwendet wurde. Wie das Schild vom Erlaufsee in das vier Stunden entfernte Bruckmühl gekommen ist, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Erst kürzlich tauchte eine in Lilienfeld gestohlene Statue in einem Feld in Ungarn wieder auf, die NÖN berichtete:

In Ungarn aufgetaucht Diebe stahlen 300-Kilo-Statue vom Lilienfelder Friedhof

