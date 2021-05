„Jeder Bub träumt einmal davon, bei einer Europameisterschaft aufzulaufen. Und für mich kann dieser Traum in Erfüllung gehen!“ Philipp Lienhart ist der Lilienfelder Beitrag zur bevorstehenden Fußballeuropameisterschaft. Der 24-jährige Abwehrspieler, der in der deutschen Bundesliga beim SC Freiburg Stammkraft in der Viererkette ist, schien im vorläufigen ÖFB-Teamkader von Franco Foda auf.

Am Montag gab‘s die nächste gute Nachricht: Lienhart gehört auch dem endgültigen 26-Mann-Aufgebot an, das Foda noch vor dem Trainingscamp in Bad Tatzmannsdorf (ab Donnerstag) bekannt gegeben hat. Vier Kicker musste der Deutsche streichen – u. a. erwischte es den ehemaligen St. Pöltner Husein Balic.

Lienhart reist mit viel Selbstvertrauen zum Nationalteam, schließlich hat Freiburg erst kürzlich seinen Vertrag verlängert. Letzter Bezirkskicker bei einem Großevent war der Türnitzer Toni Pfeffer (WM 1990 in Italien).

Corona sorgt für Zurückhaltung

Trotz des „Local Heroes“ will sich im Bezirk auch in der Kickerszene noch keine Euphorie einstellen. „Das EM-Fieber ist bei mir noch nicht ausgebrochen“, räumt Thomas Janisch, sportlicher Leiter in St. Veit, ein.

Der Rohrbacher Wilfried Schmaus, der bei den St. Pöltner Fußballfrauen Präsident und Motor im Hintergrund ist, hat sich mit dem Großereignis bei den Männern noch nicht beschäftigt. „Momentan läuft bei uns noch das Saisonfinale, da ist viel zu tun“, winkt Schmaus ab. Lienhart & Co. traut er in der Gruppe mit den Niederlanden, Nordmazedonien und der Ukraine dennoch einiges zu. „Viel wird vom Start ins Turnier abhängen.“

Public Viewing ist für die heimischen Klubs kein Thema. „Wenn es möglich ist, werden wir uns sicher im Verein das eine oder andere Spiel gemeinsam ansehen, aber das ist wegen Corona noch unsicher“, sagt Gernot Edy. „Wir wollen nicht übermütig werden.“ Der Obmann des SC Lilienfeld gesteht: „Die EM löst bei mir im Moment eher gemischte Gefühle aus.“ Ein Trip zu den EM-Spielen sei für ihn kein Thema: „Dafür sind mir die Beschränkungen noch zu groß.“

Nur vor dem heimischen TV wird auch St. Veits Thomas Janisch dabei sein: „Public Viewing planen wir keines. Das ist uns wegen Corona noch viel zu heiß.“ Vorfreude regiert bei Rohrbachs Sportchef Patrick Bruche: „Die ist nach dem langen Entzug riesengroß. Ich werde mir die Spiele mit Freuden zu Hause ansehen.“ Am liebsten natürlich mit Lilienfeld-Export Lienhart am Rasen…