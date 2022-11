Bezirk Lilienfeld zu Katar-WM: Von Begeisterung bis strikte Ablehnung

Die aktuell laufende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sorgt für unterschiedliche Begeisterung. Während echte Fußball-Freaks sich kein Match entgehen lassen wollen, ist für andere diese Weltmeisterschaft kein Thema, Zeit vor dem Fernseher zu vergeuden. Der Grund: Österreich ist nicht dabei und die aktuellen Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland rufen bei vielen Unverständnis hervor, wie man dort überhaupt so ein wichtiges sportliches Event austragen kann.

„Man sieht ja, dass die Proteste gegen die WM in Katar kurz vor dem Anpfiff immer größer werden. Und wenn man sich all die Probleme und Skandale rund um dieses Event ansieht, dann sollte der TV-Bildschirm auch wirklich schwarz bleiben“, meint der Rohrbacher Willi Schmaus . Der Präsident der SKN Frauen St. Pölten ist sich aber ziemlich sicher, „dass wir als Fans am Ende doch wieder alle mitfiebern werden, denn letztendlich geht es ja um den Fußball, die schönste Nebensache der Welt.“

„Wir unterstützen die WM in Katar nicht, weil sie korrupt zustande gekommen ist.“ Hannes Pichler Obmann der Spielgemeinschaft Rohrbach/St. Veit

Hannes Pichler, Obmann der Spielgemeinschaft Rohrbach/St. Veit, wird dazu noch deutlicher: „Wir unterstützen die WM in Katar nicht, weil sie korrupt zustande gekommen ist. Seitens des Vereines sind daher keine Fan-Veranstaltungen geplant. Er will sich sehr genau überlegen, welches Spiel er via Servus-TV verfolgen wird.

Ein Match auf einem großen modernen Fernsehgerät live mitzuverfolgen, könnte für Fußball-Fans Anreiz sein, sich gleich ein vorweihnachtliches Geschenk zu machen, doch laut dem Hainfelder Elektronik-Fachhändler Redzac Sperl ist dem nicht so.

„Wir verkaufen zwar laufend Fernseher, aber die Türen rennen uns die Kunden nicht wegen der Weltmeisterschaft ein“, stellt Junior-Chef Peter Sperl fest. Nur vereinzelt wurden anlässlich der aktuellen Weltmeisterschaft größere Fernseher, so ab 55 Zoll gekauft. „Dann und wann wird konkret wegen der WM-Endrunde nach einem größeren Gerät nachgefragt“, stellt er fest. Er selbst sieht die WM in Katar wegen der dortigen Menschenrechtsverletzungen „sehr kritisch“.

In die gleiche Kerbe schlägt der Hainfelder Sportstadtrat Johann Schildbeck , eigentlich ein großer Fußball-Fan. „Mir taugt der Austragungsort nicht. Hier werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Die WM hätte woanders stattfinden müssen“, meint er. Einzelne Spiele möchte er sich aber ansehen. Genau so sieht es auch der Lilienfelder Bürgermeister Wolfgang Labenbacher, „der sich auch einige Spiele ansehen wird.“

Einige „Public Viewings“ wird es aber voraussichtlich im Bezirk geben, auf jeden Fall Im Saal des einstigen Gasthauses „Zwei Linden“ in Hohenberg . „Dazu lädt der SV Hohenberg ab den letzten Gruppenspielen und ab dem Achtelfinale“, informiert geschäftsführender Gemeinderat Ferdinand Lerchbaumer.

Einen Reisenboom nach Katar gibt es nicht. „Es gab keinerlei Anfragen“, stellt Petra Bosch , Filialleiterin von Rieder Reisen in Traisen, fest. Barbara Praschl , Geschäftsführerin vom Reisecenter Hainfeld, merkt an, dass weltweit Fußball-Fans längst gebucht haben. „Es wird dort kaum freie Nächtigungsmöglichkeiten geben. Unsere Erfahrung ist außerdem, dass die Preise während der Fußball-WM-Endrunde in der gesamten Umgebung von Katar extrem erhöht sind aufgrund der vermehrten Anfrage.“

