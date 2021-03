„Ich hab‘ einen tollen, abwechslungsreichen Beruf – ich kann mir nichts Schöneres vorstellen“, sagt Petra Stari, Gärtnerin in der Hainfelder Gärtnerei Gauppmann. Bäume und Sträucher pflanzen und pflegen, Gemüse anbauen, Blumen kultivieren und zu bunten Sträußen binden – was Petra Stari beruflich gerne macht, bereitet immer mehr Menschen als Hobby und Freizeitgestaltung große Freude.

Im Urlaub zuhause widmen sie sich ihrem Garten oder ihrer Terrasse, ernten selbst angebautes Gemüse oder kochen Marmelade aus Dirndln vom eigenen Strauch. „Besonders gern kaufen die Kunden jetzt Obstbäume und regionale Pflanzen“, weiß Petra Stari. Der Trend „Zurück zum Ursprung“ ist auch beim Gärtner zu bemerken. „Und viele wollen ökologisch arbeiten, fragen nach Bio-Pflanzensamen und alten Sorten“, so Stari.

„Der Garten wird als persönliche Erholungsoase gestaltet.“ Cornelia Grießler

In der Gärtnerei Gauppmann werden Gemüsepflanzen vor Ort gezogen. „Sie sind qualitativ hochwertig und abgehärtet, weil sie zuerst im Glashaus wachsen, dann werden sie ins Freie gesetzt und abgedeckt, wenn es zu kühl ist“, erklärt die Fachfrau.

Die Kunden schätzen die Qualität bei Gauppmann, einer der wenigen Gärtnereien in der Region. „Sie kommen aus dem ganzen Bezirk Lilienfeld, aber auch aus dem Bezirk St. Pölten.“ Und sie schätzen die guten Tipps, die es zu den Pflanzerln gibt: „Salat und Kohlrabi kann man jetzt schon aussetzen, auch Schnittlauch, Petersilie, Salbei und Lavendel. Rote Rüben und Karotten sollten jetzt ausgesamt, Paradeiser drinnen vorgezogen werden“, verrät Petra Stari.

Blumensamen gibt es nicht nur in der Gärtnerei, sondern ebenso bei der Stadtgemeinde Hainfeld – Samensackerl können gratis am Gemeindeamt abgeholt werden. Hainfeld ist auch beim Bienenlauf von „Natur im Garten“ vertreten. Dabei wird für jeden am Samstag gelaufenen Kilometer ein Quadratmeter Blumenwiese in Niederösterreich gesät, als Lebensraum für Nützlinge wie Bienen und Schmetterlinge.

Insektenfreundliche Pflanzen wie Sonnenhut, Lavendel und Salbei liegen überhaupt im Trend, weiß Cornelia Grießler, Gärtnerin aus St. Aegyd. Immer mehr Menschen freuen sich, wenn es in ihrem Garten oder auf ihrem Balkon summt und brummt und flattert. „Der Garten wird als persönliche Erholungs- und Wellnessoase gestaltet, oft mit Brunnen, Wasserspielen oder Bachlauf. Für den Urlaub daheim“, erzählt Grießler. Dabei ist vielen Hobbygärtnern Nachhaltigkeit wichtig. Sie sammeln Regenwasser und erzeugen ihren eigenen Kompost. Dieser sollte jetzt gesiebt und in die gelockerte Erde eingearbeitet werden.

Andere gärtnerische Frühlingsarbeiten stehen aktuell, zur Forsythienblüte, ebenfalls an, etwa den Rasen pflegen, kahle Stellen nachsäen und düngen. „Zuvor müssen das Laub und abgefallene Äste und Zweige sowie Beikräuter entfernt werden“, erklärt Cornelia Grießler.

Abgenommen werden muss auch der Winterschutz von den Rosen. Außerdem sollte jetzt der Lavendel geschnitten und Himbeerstauden gekürzt werden. Beerensträucher wie Ribisel und Brombeeren können schon gesetzt werden, ins Beet oder am Balkon in Körbe – damit es im Sommer Fruchtiges zu naschen gibt.

Grundsätzlich können Bäume und Sträucher im Frühling, umgesetzt, Stauden verjüngt und Kräuter geteilt werden, während im Frühbeet und Hochbeet die ersten Gemüse- und Salatpflanzen wachsen. „Sie sollten in kühlen Nächten mit Vlies abgedeckt werden“, empfiehlt die Gärtnerin und Floristin. Bei ihr werden jetzt besonders gern blühende Stauden wie Pfingstrosen, Phlox und Echinacea gekauft, aber auch Hortensien, eine der Lieblingspflanzen von Cornelia Grießler.