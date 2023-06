Top-Leistung der Rot-Kreuz-Suchhundestaffel Lilienfeld-St. Aegyd

Der Gatschathlon: ein Rennen für den guten Zweck. Der Erlös kommt zur Gänze der Bergrettung Mitterbach zugute. Das fand am Samstag, 24. Juni, in Mitterbach statt. Mit dabei: Fünf Mitarbeiter der Rot-Kreuz-Suchhundestaffel Lilienfeld-St. Aegyd.

Die Aufgabe des Teams war es, eine rund sechs Kilometer lange Strecke mit insgesamt 22 Hindernissen zu bewältigen. Gestartet wurde in mehreren Startfeldern am Dorfplatz von Mitterbach. Von da an zählte jede Sekunde, denn das Rennen ging auf Zeit. Die aufgebauten Hindernisse machten den Lauf für das Rot-Kreuz-Suchhundeteam zu einer besonderen Challenge.

Doch das Team schlug sich hervorragend und konnte eine Top-Zeit von 02:32 Stunden erreichen. Der Erfolg wurde bei der anschließenden After-Race-Party gebührend gefeiert. Bei kulinarischen Speisen und kühlen Getränken ließen die Teilnehmer den Tag ausklingen. Die Mitarbeiter vom Roten Kreuz Lilienfeld-St. Aegyd gratulieren zur erfolgreichen Teilnahme.