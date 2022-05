Weiße Rosen für die St. Aegyder KZ-Opfer

Werbung

Gemeinsam mit der Mittelschule veranstaltete die Gedenkinitiative KZ-Außenlager St. Aegyd am Neuwalde (GISTA) nach zweijähriger Pause eine Feier in Gedenken an die Inhaftierten und Ermordeten des Außenlagers.

Bei der Gedenkfeier dabei waren auch Christian Rabl, Johanna Eder, Direktorin Theresia Platzer, Bürgermeister Karl Oysmüller und Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller (v. l.). Foto: Schirlbauer

Die Gedenkfeier stand unter dem Jahresthema des Mauthausen Komitees Österreich (MKÖ) „politischer Widerstand“ und fand im Kulturstadl des Kultur- und Museumsvereins statt. Die Schüler der dritten und vierten Klassen der Mittelschule St. Aegyd griffen das Motto auf und erzählten über Personen, die politischen Widerstand leisten, nicht nur in Bezug auf den Holocaust.

Häftling machte Fotos von schrecklichen Taten im KZ

Zwischen den Vorträgen sang der Schülerchor Lieder für den Frieden und gegen den Hass. Unterstützt wurden die Schüler von ihren Lehrerinnen Elisabeth Gugerell, Lisa Wolf, Julia Kurz und Nathalie Kraft.

Auch Historiker Christian Rabl griff das MKÖ-Jahresthema auf und erzählte über einen KZ-Häftling, der in Mauthausen inhaftiert wurde. Dieser leistete politischen Widerstand, indem er heimlich Fotos von den schrecklichen Taten im KZ aufnahm. „Die Fotos zeigen schlimme Szenarien, der Häftling hat mit der Fotografie sein Leben aufs Spiel gesetzt“, schildert Christian Rabl. Weiters legte der Historiker wichtige Zahlen und Fakten vom KZ-Außenlager in St. Aegyd dar: Das Außenlager St. Aegyd diente damals als Nebenlager für das KZ Mauthausen.

In Summe 497 Häftlinge im KZ-Außenlager

Die ersten Häftlinge trafen am 2. November 1944 ein, das Lager blieb bis 1. April 1945 bestehen. Die Häftlinge wurden danach in das KZ Mauthausen weiter verschleppt. In Summe befanden sich 497 Häftlinge im KZ-Außenlager.

Mit dem ersten Transport waren 300 Häftlinge nach St. Aegyd gekommen. Von ihnen starben in nur zwei Monaten bereits 33 Personen, 160 mussten für arbeitsunfähig erklärt werden. „Die genaue Anzahl der Todesopfer lässt sich nicht mehr eruieren, es sind zumindest 46 Häftlinge – nachweislich und namentlich bekannt – hier ums Leben gekommen“, erzählt Rabl.

Im Anschluss an das Programm gingen die Schüler und die Besucher zum Erinnerungskreuz, um den 46 Opfern zu gedenken. Für die Verstorbenen wurden Kerzen angezündet und es gab 46 weiße Rosen – für jedes der nachweislich bekannten KZ-Opfer von St. Aegyd eine Blume.

