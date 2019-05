Bereits zum 10. Mal organisierte die Gedenkinitiative St. Aegyd, kurz GISTA, heuer die Feier im Gedenken an die Opfer des KZ-Außenlagers St. Aegyd, in dem zwischen November 1944 und April 1945 insgesamt 46 KZ-Häftlinge ermordet worden waren.

Wie auch in den letzten Jahren, waren es wieder die vielen engagierten Schüler der Neuen Mittelschule St. Aegyd, die sich gemeinsam mit ihren Lehrkräften Waltraud Zöchling und Julia Kurz sowie Chorleiter Willi Stehr mit dem inhaltlichen Schwerpunkt des Jahres auseinandersetzten. Das Jahresmotto, vorgeschlagen vom Mauthausen Komitee Österreich, lautete heuer „Niemals Nummer. Immer Mensch“.

„Den Schülern gelang es in ihren selbst gestalteten Beiträgen großartig, auf die Mechanismen zu verweisen, die zur Ausgrenzung bestimmter Menschengruppen führen“, bestätigt GISTA-Obmann Christian Rabl.

Schüler wirkten mit, berührende Lesung

Sie stellten etwa die Frage, was denn das „Ich“ eigentlich ausmacht und stellten dar, nach welchen unterschiedlichen Kriterien wir immer und überall kategorisiert und in Schubladen gesteckt werden. Der Schluss, den die Schüler letztlich zogen, war folgerichtig der Verweis auf den Artikel 1 der UN-Menschenrechtskonvention: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.“

Der zweite Teil wurde von der jungen Autorin und Journalistin Marlene Groihofer gestaltet, die aus der Autobiografie der Holocaust-Überlebenden Gertrude Pressburger „Gelebt, erlebt, überlebt“ vortrug und die Zeitzeugin Pressburger via Audio-Einspielung auch selbst zu Wort kommen ließ. Der überaus berührende Vortrag der Kleinzellerin Groihofer sorgte minutenlang für absolute Stille im mit an die 200 Gästen voll besetzten St. Aegyder Kulturstadl.

GISTA Das „Lied von den Moorsoldaten“, wieder berührend dargeboten vom Schulchor unter der Leitung von Willi Stehr, bildete traditionell den Abschluss der Gedenkfeier in St. Aegyd.

Im Anschluss daran folgte der traditionelle Schweigemarsch zur KZ-Gedenkstätte am katholischen Friedhof, wo wie immer Kerzen und auch 46 weiße Rosen im Gedenken an die 46 in St. Aegyd ermordeten KZ-Häftlinge niedergelegt wurden. Musikalisch umrahmt wurde die Feier dieses Mal nicht nur vom St. Aeyder Schulchor, der zum Abschluss das schon traditionelle „Lied von den Moorsoldaten“ anstimmte, sondern überdies auch von einem Bläserensemble der NÖ Landesmilitärmusik, das NÖ-Militärkommandant Martin Jawurek mitgebracht hatte.

Als gern gesehene Stammgäste waren auch heuer wieder Bundesrat Karl Bader, Hohenbergs Bürgermeister Heinz Preus und der stellvertretende Bezirkshauptmann Nikolaus Seitschek mit dabei. Aus St. Aegyd waren zahlreiche Mitglieder des Gemeinderates vertreten, angeführt von Altbürgermeister Rudolf Pfeffer und dem amtierenden Bürgermeister Karl Oysmüller.

Die Bilanz von Christian Rabl: „Es begeistert mich, wie engagiert sich die St. Aegyder Schüler und Lehrer bei unserer Gedenkfeier Jahr für Jahr zeigen.“