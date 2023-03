Ukrainische Schauspielerin in Marktl: Bombenhagel statt Applaus

„Es war der 24. Februar, fünf Uhr morgens. Plötzlich wachte ich auf. Explosionen in der Nähe meines Hauses. Meine Mutter weinte und war in Panik. Niemand konnte glauben, dass dies der Beginn des Krieges war.“

Das schildert die 23-jährige Ukrainerin Kateryna Solonikova, die bis vor einem Jahr noch die Vororte von Kiew ihr Zuhause nannte. Als sich die russischen Truppen nur noch zwei Kilometer vor ihrer Stadt entfernt befanden und eine aktive Verteidigung gegen die Eindringlinge eingeleitet wurde, war der Entschluss gefasst: Kateryna Solonikova, ihre Mutter und ihr jüngerer Bruder würden fliehen. In Österreich fanden sie vor den Schrecken des Krieges Zuflucht. Solonikova musste sich somit auch von der Schauspielerei verabschieden, ein gelebter Kindheitstraum.

„Meine ganze Kindheit wusste ich nicht, wer ich sein würde“, sagt Solonikova, die sich schon im Schulalter für die Teilnahme an Kreativwettbewerben begeistern konnte und ebenfalls eine hohe Affinität zum Lesen besaß. „Mit zwölf Jahren kam ich in ein Kindertheater und stellte fest, dass es mir sehr gefällt, in verschiedenen Rollen auf der Bühne zu stehen, Gefühle zu zeigen, Emotionen zu erzeugen und dem Publikum Freude zu bereiten“, verrät die Ukrainerin, dass schon damals ihre Begeisterung fürs Schauspiel weiterverfolgen wollte.

Nach ihrem Schulabschluss studierte Solonikova vier Jahre an der Nationaluniversität in Kiew, die nach dem ukrainischen Schauspieler Iwan Karpenko-Karyj benannt wurde. Neben der Schauspielerei studierte sie Psychologie, Philosophie, Theater- und Kostümgeschichte, versuchte sich im Stunttraining, lernte Fechten und Reiten. „Schauspieler sollten alles können“, findet sie.

Kateryna Solonikova liebt es, sich in die verschiedensten Charaktere zu verwandeln. Foto: privat

Schauspieler sollten alles können. Kateryna Solonikova, Schauspielerin aus der Ukraine

Im Zuge ihrer Ausbildung arbeitete sie insgesamt fünf Jahre am Kiewer „Nationalen jungen Theater“. Bei ihren Rollen handelte es sich um Heldinnen verschiedener Epochen. Neben ihrer Arbeit im Theater spielte Solonikova in TV-Serien und Werbungen mit.

Ihre Lieblingsrolle ist die Figur der Titania aus „Ein Sommernachtstraum“ von William Shakespeare. „Diese Performance entstand als Studentenarbeit zur Teilnahme an einem Festival. Er wurde mit dem Grand Prix gewürdigt und als beste Produktion ausgezeichnet“, ist die Film- und Theaterschauspielerin stolz und meint weiter: „Nach dem Sieg wurde die Aufführung in das Repertoire des ,Jungen Theaters‘ aufgenommen. Es war immer ein Erfolg. Heute erhält die Produktion viele Auszeichnungen von Weltfestivals.“

Weg vom Krieg in eine neue Heimat in Lilienfeld

Während der Vater und die Großeltern von Solonikova in der Ukraine zurückblieben, wurde es ihrem kleinen Bruder, ihrer Mutter und ihr mit der Hilfe von Freunden ermöglicht, nach Österreich zu kommen und eine Unterkunft in Lilienfeld zu finden. Solonikova beschreibt die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde ihr gegenüber „als sehr freundlich.“ Die Lilienfelder Flüchtlingshelferin Traude Schmid war die erste, die der Familie half, die deutsche Sprache zu erlernen. Über ihr neues Zuhause ist Solonikova sehr glücklich: „Ich lebe in einem schönen Haus in Marktl. Ich mag es wirklich, dass es an einem so malerischen Ort liegt.“

Durch eine glückliche Fügung fand sie kürzlich die Möglichkeit, sich ihrer Profession, der Schauspielerei, wenn auch vorerst im Kleinen, erneut zu widmen. „Eine Bekannte, Martina, wusste, dass ich Schauspielerin bin und meine Arbeit im Theater sehr vermisse“, schildert Solonikova. Diese stellte den Kontakt zu Susanne Schönbrunner her. Diese inszeniert derzeit ein Kasperltheater mit lebenden Schauspielern statt Puppen und Kateryna Solonikova darf dabei mitwirken (NÖN/10). „Es hilft mir, meine schauspielerischen Fähigkeiten zu zeigen, zu kommunizieren und die deutsche Sprache in einer entspannten Atmosphäre zu erlernen. Dieses Theater ist klein, gemütlich, originell und seine Möglichkeiten sind riesig“, sagt sie.

Solonikova möchte gerne in Österreich Arbeit finden, natürlich am liebsten auf der Bühne. Eine Rückkehr in die Ukraine ist aktuell für sie viel zu gefährlich. Hier, in der neuen Heimat, möchte sie die Ukraine durch ihre Kreativität für andere öffnen. „Auf der Bühne des europäischen Theaters will ich dann stolz sagen: Ich komme aus der Ukraine!“

