Baufortschritte beim Jungen Wohnen auf „Lolita“-Grund in Lilienfeld

Im Zeitplan zügig voran schreitet das Bauprojekt „Junges Wohnen“ am Areal der ehemaligen „Lolita“, der aufgelassenen Flüchtlingsunterkunft, in der Jungherrntalstraße 8. Die überdachten Stellplätze und Nebenräume auf der Ebene des Hauptzugangs nehmen bereits Form an.

Wohnbaustadtrat Martin Tröstl, Bürgermeister Wolfgang Labenbacher und Vizebürgermeister Manuel Aichberger (von links) überzeugten sich vom Baufortschritt der WETgruppe im Jungherrntal. Foto: Stadtgemeinde Lilienfeld

Die WET errichtet hier - mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung - eine Wohnhausanlage bestehend aus zwölf Wohneinheiten. „Diese sollen gerade für junge Menschen attraktiv sein und in Miete vergeben werden“, berichtet dazu Vizebürgermeister Manuel Aichberger. Er weiß: „Ohne die Unterstützung des Landes „wäre ein solches Projekt in dieser Qualität und zu den gegebenen Mietkonditionen kaum umsetzbar.“

„Die Einheiten sind universell in einer klaren Struktur konzipiert, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bewohner zu entsprechen“. Wohnbaustadtrat Martin Tröstl

Als größter gemeinnütziger Bauträger des Landes engagiert sich die WETgruppe dafür, leistbares Wohnen für alle zu ermöglichen. Der dreigeschossige Baukörper wird in starker Hanglage errichtet und ermöglicht durch das Einschneiden in den Hang eine optimale Ausnutzung der Liegenschaft.

Die Wohneinheiten sind zum Grünbestand orientiert, verfügen über private Freiräume wie Terrassen, Loggien oder Balkone. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen 54 und 58 Quadratmetern. „Die Einheiten sind universell in einer klaren Struktur konzipiert, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bewohner zu entsprechen“, kennt Wohnbaustadtrat Martin Tröstl Details.

Das Junge Wohnen wird an das Netz der Bioenergie angeschlossen. „Die Verwendung erneuerbarer Energie bringt viele Punkte bei der Wohnbauförderung“, führt Ortschef Wolfgang Labenbacher aus. Mit der Bioenergie ist vereinbart, dass die Leitung in der Jungherrntalstraße im Sommer 2023 verlegt wird. Umliegende Objekte können dann angeschlossen werden.

