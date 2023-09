Mehr Cyber-Profis für die Exekutive

Cybercrime – eine Kriminalitätsform, die weltweit im Steigen ist. Immer mehr Menschen werden Opfer eines Online-Betrugs. Die Betrugsarten dazu sind mannigfaltig.

Anlass für Innenminister Gerhard Karner, die Strukturen der Polizei in der Bekämpfung der Kriminalität im Netz stetig zu verbessern, auch auf regionaler Ebene. Geschehen soll dies im Zuge der Kriminaldienstreform, der größten seit 20 Jahren. Start dieser ist im Frühjahr 2024.

Der Innenminister stellte den Cyber-Schwerpunkt der NÖN exklusiv im Landgasthof zum Schüller in Hainfeld vor. Dazu hatte er als Experten aus dem Bundeskriminalamt, Manuel Scherscher und Bernhard Schafrath (der früher übrigens viele Dienstjahre im Bezirk Lilienfeld und im Pielachtal versah), mitgebracht. „Wir haben in den Regionen exzellente IT-Ermittler. Daran wollen wir auch nichts ändern. Wir schaffen aber durch die Einrichtung von sogenannten KAD - Kriminalassistenz-Dienststellen - bundesweit 700 weitere Arbeitsplätze“, führte er aus. Bundesweit hat eine Arbeitsgruppe 38 Regionen definiert, wo KADs eingerichtet werden, in Niederösterreich acht Regionen. Wo die Dienststellen örtlich situiert werden, entscheiden die Landespolizeidirektoren selbst. So wird es eine Region Bezirk Lilienfeld-Bezirk St. Pölten-Land geben. Auch hier steht der Ort noch nicht fest.

In den Kriminalassistenzdienststellen werden IT-Forensiker die Ermittler auf den Polizeiinspektionen unterstützen und eine regionale „Cybercobra“ bilden. Daneben werden noch Spezialisten für Tatortarbeit und Prävention zur Verfügung stehen. Ziel dieser Spezialisierung der Aufgabengebiete ist es, die Polizeiinspektionen in den Regionen zu entlasten, zu unterstützen sowie die Ermittlungsarbeit weiter zu professionalisieren.

Online-Betrug: Betroffen sind alle Altersschichten

Bundesweit werden in einem CyberCrimeCompetence-Center 120 Experten arbeiten. In der Landeskriminalämtern werden eigene Cybercrime-Referate installiert. Diese Offensive sei notwendig, sind sichauch Schafrath und Scherscher im Hinblick auf aktuellen Online-Betrugs-Attacken einig. „Diese reichen vom falschen amerikanischen US-Soldaten, der plötzlich Geldüberweisungen braucht, über Fakeshops im Netz bis hin zu Sextortion, wo den Opfern gedroht wird, diese mit Nacktbildern bloßzustellen, sollte keine Geldüberweisung erfolgen“, warnen die beiden. „Opfer werden nicht nur ältere Personen, alle Altersschichten sind betroffen“, weiß indes Karner. Erklärtes Ziel ist es, so Karner, „die Bürger gezielt weiter aufzuklären und zu sensibilisieren.“

Das unterstrich auch die beim Pressegespräch anwesende ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder. Bereits im Vorjahr ging sie gezielt, in Kooperation mit der Kriminalprävention des Bezirks Lilienfeld und des Zivilschutzverbandes mit einer Vortragsreihe in die Gemeinden. Hier war neben anderen die Gefahr im Netz Thema. Sie ist überzeugt: „Die Hemmschwelle, Anzeige zu erstatten, wenn man selbst Opfer eines Online-Betrugs wurde, ist noch immer sehr hoch.“ Das bestätigt auch Karner: „Die Dunkelziffer an Fällen ist sicher weit höher.“ Laut Innenministerium hält sich der angezeigte Online-Betrug im Bezirk Lilienfeld noch in Grenzen. „Wir bewegen uns bei rund 110 Fällen im Jahr“, führte Scherscher weiter aus. Bundesweit seien es rund 100 Anzeigen pro Tag. Die Sensibilisierung der Bevölkerung soll auch künftig verstärkt über die Innenministeriums-Initiative „Gemeinsam.sicher“ erfolgen.