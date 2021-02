Schwerer Unfall am Montag in Türnitz: Eine Lenkerin aus dem Bezirk Lilienfeld verlor aus bislang unbekannter Ursache, möglicherweise war es Sekundenschlaf, auf der B 20 Kontrolle über ihren Pkw. Der Wagen donnerte ungebremst in Dickenau gegen eine Hausmauer.

Nachfolgende Lenker setzten die Rettungskette in Gang. Die Feuerwehr Türnitz befreite die Dame aus dem Wagen, der Notarztwagen des Roten Kreuzes Traisental versorgte sie. Die 60-Jährige wurde mit Verletzungen ins Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Ihr Pkw ist ein Totalschaden. Andere Personen kamen nicht zu Schaden.