Verkehrsunfall kurz vor 13 Uhr am Samstagmittag auf der B 21 in St. Aegyd: Ein Lenker aus dem oberösterreichischen Bezirk Eferding war mit seiner Gattin in Richtung Mariazell unterwegs. Durch kurze Unaufmerksamkeit dürfte er zu weit nach rechts geraten sein, prallte gegen ein Hochbord bei einem Wasserdurchlass und kam mit seinem Wagen erst nach 60 Metern zum Stillstand.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vom Team des Roten Kreuzes Traisental sowie von der Rettung aus Rohr im Gebirge ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr St. Aegyd-Markt schob den beschädigten Pkw mit einem Rangierroller zur Seite und reinigte noch die Fahrbahn. Andere Personen waren nicht in den Unfall involviert.