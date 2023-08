Die Kitzretter

Sie heißen Sarah, Laura und Lena und sie haben alle dasselbe Schicksal. Sie wurden als verwaiste Rehkitze gefunden. In der freien Natur hätten sie alleine keine Überlebenschance gehabt, aber jetzt gedeihen sie prächtig heran. Zu verdanken ist das dem Engagament der Pfenningbacher Landwirtin Brigitte Vonwald. Die 71-Jährige hat sich in den vergangenen 15 Jahren zur Expertin für Kitzaufzucht entwickelt. Das hat sich herumgesprochen und so bekommt sie fast jedes Jahr neue Kitze, um diesen den Start ins Leben zu erleichtern.

Heuer zieht Vonwald drei Rehkitze auf. Eines davon, Laura, hat einen ganz besonderen Freund und Helfer. Polizist Thomas Haider von der St. Veiter Dienststelle hat sie beim St. Veiter Sportplatz gefunden (Die NÖN berichtete).

Letzte Woche schaute er spontan auf einen Besuch bei „seinem“ Schützling vorbei. Die Freude, dass es dem Kitz so gut geht, ist bei Tierfreund Haider natürlich besonders groß. „Ich habe eineinhalb Stunden gesucht, bis ich das Kitz gefunden habe. Das war nicht einfach“, erinnert er sich. Eine Dame hätte am Polizeiposten gemeldet, dass sie in der Wiese etwas schreien hört.

„Zuerst war ich erfolglos, bin dann zurück auf die Dienststelle, wo die Kontaktdaten der Dame auflagen. Ich habe mir nochmals per Telefon genau die Stelle erklären lassen, dann bin ich wieder hin und habe weiter gesucht. Fußgänger haben mir auch gemeldet, dass da ein Tier schreit“, schildert er. Die Mutter des Tieres ist ums Leben gekommen, so brachte er das Kitz zu Brigitte Vonwald. Diese zieht es mit spezieller Pulvermilch auf, genau wie die beiden anderen Findlinge. Sarah brachte die Tierrettung und Lena wurde in Wilhelmsburg gefunden. „Am Anfang habe ich ihnen alle drei Stunden die Flasche gegeben, jetzt ist das nur noch drei Mal täglich nötig, da alle drei bereits Heu und Gras fleißig fressen“, schildert Vonwald. Das Kitz-Trio hat auf der Terrasse eine sichere Holzhütte und kann direkt auf eine abgegrenzte Wiese. Dort tummeln sich die drei nun herum, dazwischen machen sie wieder ein Nickerchen in der Hütte oder unter einem weiteren Schattenspender im Garten.

„Kitzaufzucht bedarf viel Liebe, Fachkenntnis und Zeit“, weiß Vonwald. Durchfallerkrankungen können sich bei den oft sehr geschwächten Tieren leicht einstellen. Auch dieses Mal war ein Tierarzt von Nöten und ein Kitz musste kurzfristig mit einer Infusion gestützt werden. Mittlerweile geht es der Kleinen wieder gut und alle drei sind gesund und putzmunter. Sie dürfen künftig natürlich im nahen Wald leben. Wann entscheiden sie selbst. „Das Auswildern hat trotz intensiver Nähe zum Menschen immer absolut problemlos funktioniert“, betont Vonwald und ist stolz: „Ein Reh, Schnucki, kam sogar als Erwachsene mit ihren Kitzen immer wieder.“